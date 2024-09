O candidato a prefeito de Campina Grande pelo PSB, Jhony Bezerra, foi denunciado pela Coligação “União Por Amor a Campina”, por meio de notícia-crime protocolada na 16ª Zona Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba.

A acusação: Jhony teria praticado falsidade ideológica por ter omitido de sua declaração de bens à Justiça Eleitoral um patrimônio milionário, que inclui um hotel avaliado em quase R$ 3 milhões.

Segundo a denúncia, Jhony é proprietário do “Estação Brejal Hotel”, localizado no município Brejo Santo/CE e inscrito no CNPJ nº 08.336.290/0001-50, com capital social de R$ 2.900.000,00.

O candidato do PSB, ainda conforme a assessoria de comunicação da coligação “União Por Amor a Campina”, também é proprietário da empresa Suprema Bebidas Ltda., de nome fantasia “CIM Representações”.

Essas participações não teriam sido declaradas ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), conforme pode ser averiguado no site DivulgaCand – https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/NORDESTE/PB/2045202024/150002033836/2024/19810

A notícia-crime registrada contra o candidato do PSB afirma que, caso Jhony Bezerra tivesse declarado todos os seus bens, o valor total do patrimônio saltaria dos atuais R$128 mil para quase R$3 milhões, um aumento de “impressionantes” 2.300%.

A prática, conforme a representação, evidencia uma clara tentativa do candidato de ocultar seus reais ativos financeiros dos eleitores e da Justiça Eleitoral.

O caso deverá ser encaminhado ao Ministério Público, que terá 10 dias para oferecer a denúncia formal.

*Com informações da Ascom