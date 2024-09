PL já injetou este ano mais de R$ 2 milhões nas campanhas da família Bolsonaro

O Partido Liberal já gastou R$ 2,4 milhões com as candidaturas neste ano da família Bolsonaro até a última quarta-feira.

De acordo com o ´Estadão´, somente o candidato à reeleição para a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro recebeu R$ 1,85 milhão do Fundo Eleitoral do PL, que soma R$ 886,8 milhões para o todo o País.

*com informações repercutidas na coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

