Jhony Bezerra faz ataque a secretário da prefeitura campinense

O candidato a prefeito de Campina Grande, Jhony Bezerra (PSB), questionou a opinião do também candidato André Ribeiro (PDT) sobre as finanças da cidade, durante o debate promovido pela Rede Ita nesta quinta-feira (19) com os prefeitáveis.

Na indagação, Jhony afirmou que a cidade está em colapso e que o secretário de Finanças, Gustavo Braga, é um amigo pessoal de Bruno Cunha Lima.

Em resposta, André afirmou que é coordenador do planejamento estratégico de Campina Grande até 2035, e de cidades do entorno, e que é preciso mudar a forma de gerir.

“Sei como é um importante se ter um governo com eficiência fiscal, mas essa eficiência fiscal não pode ser feita através de manobras contábeis e em ajustes que tentam disfarçar, como foi feito, por exemplo, essas demissões dos prestadores. Todo mundo sabe que isso foi feito para reduzir o comprometimento da folha e se conseguir um empréstimo, que nem ele (Bruno) vai pagar, e nem eu, se eu for eleito, vou pagar, porque a carência é de 60 meses”, disse.

Em réplica, Jhony voltou a falar do secretário Gustavo Braga e da gestão de Bruno Cunha Lima.

“Bruno, não sou, de fato, seu amigo. Quem é seu amigo é Gustavo Braga, condenado por crime contra a ordem tributária. Gustavo Braga é o supersecretário de Bruno Cunha Lima e o responsável pela coligação do partido de Bruno, o homem forte de sua campanha. E Bruno chega aqui falando de honestidade”, bradou.

Em tréplica, o candidato André Ribeiro lamentou os fatos ocorridos no último debate do Sintab, em que houve agressões e provocações.