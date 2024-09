Seis candidatos disputam, este ano, o aval da população para comandar a Prefeitura de Campina Grande a partir de janeiro de 2025. Para isso, até o dia 6 de outubro, data do primeiro turno do pleito, esses prefeitáveis promovem e participam de uma série de atividades e ações de campanha, em busca da preferência do eleitor.

Confira, por ordem alfabética e considerando o nome de registro escolhido por cada um para a urna eletrônica, a agenda dos candidatos para esta sexta-feira (20).

André Ribeiro (PDT):

9h30: participa de palestra no auditório da Fiep.

12h20: participa de entrevista em emissora de rádio de Campina Grande.

14h30: realiza visita ao Hospital da FAP.

19h: participa de encontro da CUT no Sesc Centro.

Artur Bolinha (Novo):

9h: realiza visita ao Instituto São Vicente de Paulo.

16h: participa de caminhada no bairro Monte Castelo.

18h30: participa de sabatina na Rede Ita.

19h30: participa de entrevista no ParaibaOnline.

Bruno Cunha Lima (UB):

7h: participa de entrevista em emissora de rádio de Campina Grande.

8h: participa de café da manhã com funcionários de empresa privada.

14h: cumpre agenda administrativa.

16h44: participa de caminhada no bairro Jeremias.

19h: participa de reunião com candidata a vereadora.

Dr. Jhony (PSB):

7h: participa de café com funcionários da iniciativa privada.

8h: gravação para o guia eleitoral.

10h: cumpre agenda com o governador João Azevêdo.

16h: participa de caminhada no bairro da Ramadinha.

19h40: participa de reuniões no Acácio Figueiredo.

Inácio Falcão (PCdoB):

8h: realiza panfletagem nas ruas Maciel Pinheiro e Epitácio Pessoa.

9h: visita empresa de pesquisa e inovação para agricultura.

10h: gravação para o guia eleitoral.

14h: participa de reunião com o presidente do Conselho de Biomedicina.

15h30: participa de entrevista em emissora de rádio de Campina Grande.

16h: realiza caminhada no Acácio Figueiredo.

19h: participa de evento promovido pelo Comitê Estadual do FNDC/PB, CUT e outras entidades.

20h: participa de reunião com apoiadores no bairro do Cruzeiro.

Professor Nelson (PSOL):

8h: realiza panfletagem no centro de Campina Grande.

12h: participa de almoço com apoiadores.

15h: realiza panfletagem no centro de Campina Grande.

19h: participa de assinatura de termo de compromisso com movimentos sociais.

