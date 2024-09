Debate na Rede Ita: Jhony Bezerra critica falta de políticas sociais em Campina Grande

No debate entre os candidatos a prefeito de Campina Grande promovido pela Rede Ita, nesta quinta-feira (19), os postulantes Jhony Bezerra (PSB) e Inácio Falcão (PCdoB) abordaram questões relacionadas à assistência social e criticaram a condução do tema pela atual gestão municipal.

Inicialmente, o candidato do PSB afirmou que existe um desmonte na área social e alegou que faltam programas voltados para os mais vulneráveis.

Já Inácio Falcão defendeu sua proposta de governo, prometendo restaurar e ampliar os programas sociais para os moradores de rua, além de criar restaurantes populares em bairros estratégicos de Campina Grande.

Jhony, por sua vez, avaliou que existe em Campina Grande um abandono social que, segundo ele, afeta a cidade.

“Campina vive um momento de muita dificuldade na área social. A atual gestão fez um desmonte completo. Não há programa de segurança alimentar e os mais vulneráveis estão abandonados. É só passar ali no Sesc do Centro. A atual administração simplesmente fechou os olhos para esse problema”, disse.

Ainda sobre o tema, Falcão detalhou seu plano para resgatar a dignidade dos mais pobres, prometendo iniciar sua gestão com um censo da população de rua e implantar programas de apoio.

“Nós temos o nosso plano de governo registrado e cadastrado no TRE. Primeiro, vamos fazer um censo dos moradores de rua aqui em Campina Grande, porque, de fato, a cidade foi abandonada por essa gestão. Não houve sequer o cuidado de andar nas ruas do centro da cidade após as 18 horas para ver a quantidade de moradores de rua dormindo nas calçadas, nas praças públicas”, lamentou o prefeitável.

Jhony, por fim, destacou que a população de baixa renda precisa ser prioridade em qualquer governo e criticou a falta de ação efetiva da administração atual.

“Precisamos adotar programas sociais como os do governo federal, que chegam diretamente aos bairros mais periféricos. Meu compromisso é com essas pessoas e vamos levar políticas justas para melhorar a qualidade de vida dos que mais precisam”, reforçou Bezerra.

Confira no vídeo o embate entre os candidatos:

*Vídeo: Reprodução/Rede Ita