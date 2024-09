Os seis candidatos que disputam a Prefeitura de Campina Grande participaram, nesta quinta-feira (19), de debate promovido pela Rede Ita. Durante o programa, os prefeitáveis Artur Bolinha (Novo) e Jhony Bezerra (PSB) falaram sobre a área da educação e trocaram críticas sobre o tema.

Jhony Bezerra iniciou sua fala criticando a gestão do candidato à reeleição, Bruno Cunha Lima (UB), alegando um desempenho ruim do município no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).

Em resposta, Artur Bolinha reconheceu os desafios enfrentados pela educação no município, apontados por Jhony, e ressaltou que essa estagnação exige um conjunto de ações, como a formação continuada dos professores, a melhoria das condições de trabalho e uma política de remuneração mais atrativa para o servidor.

Jhony Bezerra, por sua vez, prosseguiu com as críticas ao governo de Bruno Cunha Lima. “O prefeito disse que a educação seria a menina dos seus olhos. Acredito que o coração dele é cego, que não vê que Campina hoje tem um déficit de creches, não valoriza o professor e nem paga o piso salarial”, disparou o postulante.

Artur Bolinha, em seguida, dirigiu suas críticas para o próprio Jhony, acusando-o de ser seletivo em suas observações.

“Candidato Jhony, o senhor é muito seletivo nessa crítica. Você sabe qual é o ranking do estado no Ideb do Brasil? O estado ocupa o vigésimo lugar e você se cala em relação a isso. Se for para fazer em Campina Grande o que o estado está fazendo, coitadas das nossas crianças”, rebateu Bolinha, ao citar a gestão do governador João Azevêdo (PSB), aliado de Jhony Bezerra.

Assista ao embate no vídeo:

*Vídeo: Reprodução/Rede Ita

