Debate em CG: Nelson Júnior critica ligação de Bolinha com Bolsonaro

No debate entre os candidatos a prefeito de Campina Grande promovido pela Rede Ita neta quinta-feira (19), o candidato do PSOL, Nelson Júnior, fez duras críticas ao governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), criticando também o prefeitável Artur Bolinha (Novo) por apoiá-lo.

Em confronto com Bolinha, Nelson questionou o seu alinhamento político com Bolsonaro, destacando o impacto negativo das políticas do governo federal na gestão do ex-presidente, especialmente durante a pandemia.

“O governo do ex-presidente foi marcado por políticas negacionistas em plena pandemia, mandando as pessoas tirarem a máscara, aglomerarem e não tomarem vacina. Bolsonaro xingou a imprensa, abandonou a educação e retirou verbas. Esse modelo do presidente Bolsonaro serve como referência para você?”, indagou Nelson.

Bolinha, por sua vez, considerou que o governo Bolsonaro foi “um dos mais bem-sucedidos da história do Brasil”, sobretudo no enfrentamento da crise econômica causada pela pandemia.

“Bolsonaro fez o melhor governo da história do Brasil. Foi o primeiro presidente da República que, embora tenha pegado uma pandemia, deixou a dívida pública com uma relação com o PIB menor do que recebeu. O governo federal não deixou faltar um centavo para municípios nem estados. As pessoas preferiam ser atendidas pelo SUS porque as condições dadas aos profissionais nunca haviam sido tão boas”, afirmou.

Nelson, em seguida, rebateu as declarações do concorrente, classificando a gestão da pandemia como uma tragédia.

“A vacina saiu a contragosto de Bolsonaro. Todo mundo lembra quando o ministro da Saúde, na época Pazuello, fez o acordo com o Butantan e Bolsonaro foi lá desautorizar o ministro. No governo Bolsonaro, a economia foi para o buraco, a educação acabou, o prestígio do Brasil desapareceu. No governo Bolsonaro, 700 mil pessoas morreram vítimas da pandemia. Morreram muitas por conta da falta de políticas públicas”, criticou o prefeitável.

Bolinha, mais uma vez, respondeu as críticas, acusando a “esquerda” de distorcer os fatos e criar uma “narrativa fantasiosa” sobre a realidade do Brasil.

“Vocês vivem em uma ilha de fantasia. A esquerda acusa os outros de fazer o que vocês mesmos praticam”, pontuou o candidato do Novo.

Confira no vídeo o embate entre os candidatos:

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online