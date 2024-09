Colunista comenta debate ocorrido na Rede Ita

O debate da noite desta quinta-feira na Rede Ita (canal 18.1) com os prefeitáveis campinenses reproduziu a predominância verificada nos eventos anteriores, com a destinação de farpas e ataques ao prefeito Bruno Cunha Lima.

Mas também espelhou o estágio atual da campanha, com a tentativa do candidato Jhony Bezerra (PSB) de polarizar a confrontação com Bruno, o que para o socialista pode significar ter removido a candidatura de Inácio Falcão (PCdoB) de sua frente.

Como era de se esperar, a nova operação da Polícia Federal relacionada ao Hospital das Clínicas de Campina foi mencionada, principalmente pelo prefeito Bruno.

Na segunda parte do debate, Jhony optou por adotar uma postura ofensiva e denunciou uma condenação que atribuiu ao secretário de Finanças da PMCG, Gustavo Braga.

Na parte (digamos) temática do debate, os prefeitáveis concentraram a abordagem em educação e saúde, mas sem o incremento de novas propostas ou o aprofundamento das anteriormente verbalizadas.

A parte mais incisiva do debate só foi parcialmente assistida pelos telespectadores da Rede Ita: os candidatos André Pereira (PDT) e Artur Bolinha (Novo) tiveram um debate agudo no ar, que se desdobrou para uma áspera discussão no intervalo publicitário, quando ambos deixaram momentaneamente os estúdios da TV.

*com informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

