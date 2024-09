Colunista: campanha eleitoral em João Pessoa está deprimente

É lamentável e preocupante que a campanha eleitoral em João Pessoa tenha acabado as clássicas (e necessárias) ´fronteiras´ entre os noticiários político e pessoal.

O ´eco´ da nova operação da Polícia Federal, ocorrida ontem, propagou-se pelo país como um rastilho vergonhoso, independente do desdobramento ocorra nesse caso.

O cidadão pessoense comum, que almeja melhorias no seu cotidiano, certamente tem ficado atônito e justificadamente desenganado acerca do futuro imediato de sua cidade, ao contemplar a recorrência de agressões e de acusações recíprocas entre os candidatos, além do prontuário incessante de desvios de conduta, para ficar numa expressão amena.

*notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a edição completa desta sexta-feira, acesse aqui:

https://paraibaonline.com.br/arimatea-souza/noticias/nivelados-na-superficialidade/