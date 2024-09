Candidatos à PMCG fazem avaliação após debate na Rede ITA

Após o debate promovido pela Rede ITA nesta quinta-feira, 19, os candidatos à prefeitura de Campina Grande fizeram suas avaliações sobre o desempenho e a relevância do evento para o eleitorado. Cada um expressou como percebeu sua própria participação e a importância do debate para a escolha do eleitor.

André Ribeiro destacou que sua participação foi focada em apresentar propostas, especialmente relacionadas à educação.

“Quem assistiu pode perceber que eu sou o candidato da educação e que, enquanto os outros trocavam acusações, eu me preocupei em apontar não só os problemas, mas também as soluções”, disse.

Artur Bolinha considerou o espaço importante para que o eleitor pudesse decidir com mais segurança: “O debate me permitiu evidenciar ainda mais que somos a candidatura mais independente, trazendo uma visão clara e livre de compromissos com grupos tradicionais.”

Bruno Cunha Lima, atual prefeito e candidato à reeleição, avaliou que o debate foi uma oportunidade de prestar contas à população: “Pudemos apresentar nossas propostas, nossos resultados de trabalho, e mostrar que o melhor para Campina Grande é continuar com um trabalho sério e honesto.”

Inácio Falcão enfatizou o papel das emissoras de rádio e televisão em informar a população: “Acredito que as emissoras têm um papel fundamental em trazer as propostas dos candidatos ao público, para que a população possa decidir qual é a melhor proposta.”

Jhony Bezerra considerou o debate uma oportunidade valiosa para que o eleitor faça suas avaliações: “Foi uma chance de o eleitor identificar qual candidato tem as melhores propostas e o melhor projeto para governar Campina a partir de 2025.”

Nelson Jr. avaliou sua participação como produtiva: “Foi um debate de alto nível, onde consegui fazer as críticas necessárias e apresentar minhas propostas. Acredito que nossa participação contribuiu com a proposta da Rede ITA de levar informações relevantes ao eleitor.”