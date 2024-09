Durante o debate eleitoral promovido pela Rede Ita nesta quinta-feira (19), com os candidatos a prefeito de Campina Grande, o atual gestor e candidato à reeleição, Bruno Cunha Lima (UB), e o socialista Jhony Bezerra (PSB) tiveram um embate sobre a área de educação e trocaram acusações acerca do tema.

Jhony criticou a gestão de Bruno, apontando falhas na educação municipal, citando como exemplos a demora na entrega de fardamentos escolares e a falta de vagas em creches, além de destacar o fato de Campina Grande ter caído para a posição de número 121 no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) entre os 223 municípios paraibanos.

Ao se expressar, Jhony se dirigiu a Bruno utilizando, de forma irônica, a expressão “meu amigo”.

Em sua réplica, Bruno Cunha Lima respondeu de forma contundente: “Jhony, me chame de tudo, me chame de candidato, me chame de prefeito, mas não me chame de meu amigo. Eu não sou seu amigo. Não sou o tipo de amigo que você costuma ter”, disparou o candidato.

Após a fala, Bruno defendeu sua gestão ao afirmar que a educação municipal passou por melhorias significativas. Ele aproveitou a oportunidade também para criticar a gestão do governador João Azevêdo, de quem Jhony é aliado, afirmando que dezenas de escolas da rede estadual ainda estão sem aulas presenciais, mesmo após o fim da pandemia.

Confira o embate no vídeo:

*Vídeo: Reprodução/Rede Ita

