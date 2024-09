O candidato a prefeito Artur Almeida (Novo) questionou as propostas do adversário André Ribeiro (PDT), durante o debate promovido pela Rede Ita com os candidatos a prefeito de Campina Grande, nesta quinta-feira (19). Segundo Bolinha, as propostas apresentadas por André em seu plano de governo não teriam respaldo orçamentário para serem executadas pelo poder público municipal.

Ao responder o questionamento, André afirmou que vai executar as propostas olhando para as necessidades e prioridades da população.

“Você tem esse costume feio de achar que só você sabe fazer gestão. Você nunca teve experiência na área pública, você só sabe administrar sua empresa, onde você faz o que quer. Você prometeu mais no seu plano de governo do que eu. Seu problema é que você quis ir embora para Portugal e esqueceu que existe uma cidade e que tem que ouvi-la para fazer um programa de governo. Cada proposta que tem lá eu ouvi a cidade”, rebateu Ribeiro, ao criticar Bolinha.

Em réplica, Artur contestou o adversário e destacou que André nunca administrou nada na vida.

“Você nunca administrou nem um fiteiro. Você não tem experiência nenhuma, o que você fala é decorado de um texto. Até o seu jargão é igual e Campina precisa de mais originalidade”, retrucou Bolinha.

André, em tréplica, questionou se Bolinha havia mudado de ideia sobre ele, já que em outra época o havia convidado para ser seu secretário, caso fosse eleito.

“Você não sabe lidar com as diferenças, não sabe lidar com os questionamentos do povo. Quando você quer discordar de um funcionário você o demite, mas o povo não pode ser demitido”, disse André.

Confira o confronto entre os candidatos:

*Vídeo: Reprodução/Rede Ita

