Alcindor Villarim: “A saúde é o grande problema em nível de Brasil”

Na manhã desta sexta-feira, 20, Alcindor Villarim, candidato a vice-prefeito de Campina Grande na chapa encabeçada pelo prefeito Bruno Cunha Lima (UB), foi o entrevistado da Rádio Caturité FM, programa Jornal da Manhã.

A entrevista integrou a rodada de conversas promovida em parceria com o ParaibaOnline, dentro do projeto “A Voz das Urnas”, que tem dado destaque também aos candidatos a vice nas eleições municipais.

Durante o bate-papo, ele abordou temas como saúde, educação, a relação com o governador João Azevêdo, os prestadores de serviço e os investimentos no complexo empresarial Aluízio Campos.

Villarim começou a entrevista comentando sobre a decisão do ex-prefeito Romero Rodrigues (Podemos) de não disputar a prefeitura.

“Eu nunca escutei de Romero ele externar o desejo de ser candidato. Pelo contrário, ele me dizia que tinha o desejo de concluir o mandato dele de deputado federal. […] Essa eleição não foi diferente, as definições acontecem na reta final”, afirmou, destacando a naturalidade do processo político.

Ao falar sobre seu papel como vice, Alcindor ressaltou seu desejo de ser um vice-prefeito atuante: “Eu pretendo ser um vice participativo, que contribua com a gestão. Acho que tenho um conhecimento muito relativo pelas funções que ocupei no município, como presidente da Agência Municipal de Desenvolvimento (AMDE) e secretário da Chefia de Gabinete, inclusive sucedendo ao hoje prefeito Bruno”.

Quando questionado sobre a área de saúde, Villarim defendeu os avanços realizados na gestão atual, mesmo reconhecendo que o setor é um desafio em todo o país.

“A saúde é o grande problema a nível de Brasil. Mas Campina Grande tem avançado e avançado muito. […] De 80 unidades básicas, 60 já foram reformadas ou construídas agora nesse primeiro mandato”, destacou.

Ele também mencionou os esforços realizados no enfrentamento da pandemia, destacando a capacidade da cidade em atender não apenas a população local, mas também pacientes de outros estados.

“Vieram pacientes até de Manaus (AM) para serem tratados aqui”, exemplificou, ressaltando Campina como uma referência regional em saúde.

Na área da educação, Alcindor mencionou as melhorias na infraestrutura das escolas municipais: “A gestão já colocou internet fibra ótica em todas as escolas municipais. Temos aproximadamente 107 escolas, 800 salas de aula, das quais mais de 400 já estão climatizadas e todas com laboratório de informática”.

Ele frisou que o investimento em tecnologia tem sido uma prioridade e continuará sendo no próximo mandato.

Sobre a relação com o governo do estado, Villarim enfatizou a necessidade de colaboração.

“É um dever, uma obrigação do estado contribuir com Campina. […] O prefeito Bruno logo no início do mandato procurou o governador João Azevêdo”, recordou, para em seguida citar a parceria com o Estado, mediante a cessão, por parte da prefeitura, do terreno para a construção de um novo hospital estadual.

Ele também grifou a importância de manter o diálogo institucional, independentemente de questões partidárias ou pessoais.

Quanto à câmara municipal, o candidato demonstrou otimismo em relação a uma composição mais favorável para o próximo mandato.

“Já temos a perspectiva de sair da eleição no dia 6 de outubro com maioria na câmara. As pesquisas internas indicam isso”, afirmou, acreditando que esse cenário facilitará a implementação de projetos e ações planejadas pela gestão.

Por fim, Alcindor Villarim abordou os investimentos no complexo empresarial Aluízio Campos, sublinhando seu potencial como um dos grandes motores de desenvolvimento da cidade.

“Temos ali no complexo empresarial do Aluízio Campos uma área de aproximadamente 500 hectares, que pode ser transformada em um porto seco”, explicou.

Segundo ele, a localização estratégica do complexo, próxima a rodovias federais e ao aeroporto, torna a área ideal para atrair empresas do setor de logística, tecnologia e turismo, pilares do planejamento estratégico da cidade até 2035.

Alcindor defendeu a continuidade das ações iniciadas no primeiro mandato de Bruno Cunha Lima, garantindo que o segundo ciclo seria de conclusão e consolidação dos projetos iniciados.

“Bruno está pedindo um voto de confiança, de renovação da confiança. Campina Grande vem atuando bem em todas as áreas, mas precisa estar avançando”, concluiu.

