Nelson critica gestão de Bruno e diz que falta respeito aos servidores municipais

A relação da Prefeitura de Campina Grande com os servidores municipais foi tratada durante o debate promovido pela Rede Ita, nesta quinta-feira (19), com os seis candidatos que disputam as eleições deste ano.

Na ocasião, o candidato Nelson Júnior (PSOL) criticou a postura do atual prefeito e candidato à reeleição, Bruno Cunha Lima (UB), em relação aos servidores do Executivo.

Nelson citou como exemplo o debate promovido na quarta-feira pelo Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais do Agreste e Borborema (Sintab), alegando que Bruno se recusou a assinar um termo de compromissos com a entidade para o caso de ser reeleito.

“No debate do Sintab o senhor ficou um pouco alterado com um debate onde as pessoas estavam mostrando a realidade dos serviços e dos servidores do munícipio. O senhor podia discordar, pensar diferente, justificar, mas aproveitou o tempo para fazer um enfrentamento desnecessário com quem estava presente. É assim que o senhor pensa em continuar tratando os servidores em Campina Grande?”, indagou Nelson Júnior.

Bruno Cunha Lima, por sua vez, contestou as afirmações do opositor e destacou conquistas importantes que, segundo ele, os servidores municipais obtiveram em sua gestão.

“Minha relação com os bons servidores é muito clara: nós conseguimos conquistar, a partir do diálogo, aspectos importantes e fundamentais. Os agentes comunitários de saúde e de endemias são provas de que, após de 18 anos de espera, a gente fez a regulamentação e pagou o IFA (Incentivo Financeiro Adicional). Nós temos conquistas importantes e fundamentais. Só no ano de 2022 concedemos nos seis primeiros meses mais progressões horizontais e verticais do que os 20 anos anteriores somados”, declarou Bruno.

Ainda se dirigindo ao seu opositor, o candidato à reeleição disse que respeita a história de Nelson, mas que lamenta o seu posicionamento.

“Eu respeito (Nelson) sua história de luta, de professor e profissional. Não me obrigue a lhe incluir na trinca do governador, que bate bola, um ataca, o outro defende, o outro é gandula na defesa do governador João Azevêdo, que inclusive é o governador que maltrata e deve R$ 70 milhões à UEPB, onde você trabalha, e que tem indicativo de greve”, disse Bruno em resposta, ao alfinetar também os concorrentes Inácio Falcão (PCdoB), Jhony Bezerra (PSB) e André Ribeiro (PDT), que integram a base aliada do governador.

Nelson, por sua vez, afirmou que, independentemente de quem seja o governador, ele participa das lutas e debates em prol da UEPB, onde é professor, e da defesa de seus servidores.

Veja o embate entre os prefeitáveis no vídeo:

**Vídeo: Reprodução/Rede Ita