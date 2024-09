Jhony Bezerra cita orgulho de aliados e diz que “ninguém faz política sozinho”

A Rede Ita promoveu, nesta quinta-feira (19), debate com os candidatos a prefeito de Campina Grande.

Durante os embates entre os prefeitáveis, Artur Bolinha (Novo) indagou Jhony Bezerra (PSB) sobre o grupo político que ele integra, liderado na Paraíba pelo governador João Azevêdo (PSB).

Segundo Bolinha, Jhony critica o atual prefeito e candidato à reeleição, Bruno Cunha Lima (UB), por ele integrar um grupo político tradicional na cidade, mas o próprio Jhony também possui aliados com tradição na política de Campina Grande.

Ao criticar Jhony por essa postura, Artur citou como exemplo o apoio que ele recebe da “família Ribeiro”, ao se referir indiretamente ao vice-governador Lucas Ribeiro (PP), a senadora Daniella Ribeiro (PSD) e ao deputado federal Aguinaldo Ribeiro (PP).

Ao rebater as acusações de Bolinha, Jhony Bezerra destacou a importância da formação de alianças no cenário político, afirmando que tem orgulho de seus aliados.

“Tenho no meu palanque, sim, e com muito orgulho, vários partidos e lideranças políticas que ajudam a governar esse estado (…) Ninguém faz política sozinho. Campina Grande precisa de um pacto, chega dessas divisões”, disse Bezerra, propondo a união de forças pelo bem do município, independentemente de viés político.

Ainda em resposta ao comentário de Artur Bolinha, Jhony enfatizou que seu sobrenome não é reconhecido localmente, já que “não é filho ou neto de alguém”, sendo assim, a sua candidatura, fruto de seu próprio trabalho.

“Meu compromisso é com o povo de Campina Grande, não tenho nenhuma amarra com nenhuma família de Campina Grande (…) Estou nessa condição de candidato pelo trabalho exitoso que fiz na pandemia e que fiz à frente da Secretaria de Saúde do Estado”, respondeu.

Confira no vídeo o confronto entre os candidatos:

*Vídeo: Reprodução/Rede Ita