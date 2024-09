Debate Rede Ita: confira a transmissão ao vivo em Campina Grande

A Rede Ita promove, nesta quinta-feira (19), debate com os seis candidatos que disputam a Prefeitura de Campina Grande. Mediado pelo jornalista Arimatéa Souza, o debate oferece aos prefeitáveis um espaço privilegiado para a apresentação de ideias e propostas que atendam as demandas e prioridades do cidadão campinense.

Participam do debate, por ordem alfabética e considerando o nome de registro escolhido por cada um para a urna eletrônica, os candidatos: André Ribeiro (PDT), Artur Bolinha (Novo), Bruno Cunha Lima (UB), Dr. Jhony (PSB), Inácio Falcão (PCdoB) e Professor Nelson (PSOL).

Conforme as regras definidas previamente entre a Rede Ita e as assessorias dos candidatos, o debate contará com cinco blocos. O primeiro deles é destinado para a apresentação e as considerações iniciais de cada prefeitável.

Em seguida, serão realizados três blocos de perguntas entre os próprios candidatos, com tema livre. Encerrando o debate, o quinto bloco será destinado para as considerações finais de cada postulante.

Assista ao vivo:

Cobertura especial

Os melhores momentos e a repercussão do debate promovido pela Rede Ita você confere nestas quinta (19) e sexta-feira (20), no noticiário do ParaibaOnline.