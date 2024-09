Debate em CG: Bolinha questiona capacidade de Bruno em lidar com “pressão”

Durante o debate realizado pela Rede Ita nesta quinta-feira (19), com os prefeitáveis de Campina Grande, o candidato Artur Bolinha (Novo) questionou a capacidade do atual prefeito e candidato à reeleição, Bruno Cunha Lima (UB), de lidar com críticas.

A indagação de Bolinha, segundo ele, faz referência ao comportamento de Bruno em debate realizado pelo Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais do Agreste e Borborema (Sintab) na última quarta-feira (18).

Segundo Bolinha, após o debate, que reuniu servidores municipais e sindicalistas, Bruno teria criticado a formatação do evento e as perguntas feitas na ocasião.

Para Bolinha, uma das principais características que um gestor deve ter é “aguentar pressão” diante das adversidades de uma administração.

Ele ainda acusou Bruno de ter feito gestos agressivos para militantes na saída do debate, comportamento que, na visão de Bolinha, demonstra desequilíbrio.

“É dessa forma que você pensa em governar Campina Grande?”, questionou Artur.

Bruno Cunha Lima, por sua vez, rebateu as críticas, negou que tenha deixado o debate do Sintab antes do término e se declarou plenamente capacitado para administrar a cidade.

O atual prefeito também aproveitou a oportunidade para afirmar que três de seus adversários (Jhony Bezerra, Inácio Falcão e André Ribeiro) fazem parte de um bloco aliado ao governador João Azevêdo, cujo objetivo é interferir politicamente na eleição municipal de Campina Grande.

Bruno também destacou sua trajetória política e experiência administrativa, ressaltando que foi eleito prefeito em meio à pandemia e que, por isso, sabe lidar com pressão.

“Se tem uma coisa que eu sei, é viver sob pressão e administrar isso de forma positiva, extraindo o que há de melhor para nos tornar cada vez mais aptos”, afirmou.

Bolinha, por sua vez, finalizou sua participação afirmando que espera um amadurecimento por parte do atual prefeito, criticando mais uma vez o seu comportamento no debate anterior.

“Ontem, seu comportamento não foi de quem é maduro. Você questionou o debate e, dessa forma, demonstrou que não está preparado para as questões que se impõem”, concluiu o prefeitável.

Veja o embate entre os candidatos:

*Vídeo: Reprodução/Rede Ita