O debate promovido pelo Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais do Agreste e da Borborema (Sintab) com os candidatos a prefeito de Campina Grande terminou em tumulto, nesta quarta-feira (18). A confusão ocorreu durante a saída dos prefeitáveis da sede social da entidade, onde o debate foi realizado, no bairro do Catolé. Na ocasião, um candidato a vereador foi detido pela Polícia Militar.

Filiado ao partido Agir, o candidato João Paulo Frutuoso de Sousa teria arremessado uma latinha na direção do prefeito e candidato à reeleição, Bruno Cunha Lima (UB), que não chegou a ser atingido pelo objeto quando deixava a sede do Sintab.

João Paulo foi detido por dois policiais militares, que integravam a equipe que fazia o policiamento preventivo nas imediações do Sintab, e removido do local em uma viatura.

Até o fechamento desta publicação, a Polícia Militar não informou sobre os procedimentos que foram adotados após a remoção de João Paulo do local.

O candidato a vereador também não se manifestou, assim como o prefeitável Bruno Cunha Lima.

