Candidato da UP propõe empresa pública para transporte coletivo em João Pessoa

O candidato a prefeito de João Pessoa pela Unidade Popular (UP), Yuri Ezequiel, apresentou propostas para a gestão da capital paraibana, durante sabatina à Rádio Correio FM.

Entre as principais medidas, Yuri defendeu a criação de uma empresa pública para gerenciar o transporte coletivo da cidade, em substituição ao atual modelo de concessão privada.

Segundo o candidato, o sistema de transporte coletivo prioriza o lucro em detrimento da qualidade do serviço oferecido à população.

“Temos uma empresa privada que gere o transporte com o objetivo de ter lucro. Quando o ônibus está lotado, sucateado, na verdade tem uma empresa lucrando com esse processo”, afirmou Yuri.

Ele também criticou o alto custo da passagem de ônibus em João Pessoa, que, mesmo com subsídios do ISS e ICMS, permanece entre os mais caros do Brasil, considerando a distância percorrida pelos veículos.

Para solucionar esse problema, o candidato propôs a implementação de uma empresa pública que garantiria, segundo ele, um serviço mais eficiente e acessível à população. Entre as medidas sugeridas, está o passe livre para estudantes e uma tarifa mensal de R$ 78 que permitiria o uso ilimitado do transporte público.

Além das propostas para o transporte, Yuri destacou a questão habitacional como uma das suas principais preocupações. Segundo o candidato, João Pessoa enfrenta um déficit habitacional que atinge cerca de 40 mil pessoas.

Para combater essa realidade, ele propôs a construção de moradias populares no centro da cidade, começando pela reforma e desapropriação de prédios abandonados no Centro Histórico.

“Defendemos uma profunda reforma urbana, começando pelo Centro Histórico de João Pessoa, onde se encontram diversos prédios abandonados. Temos que fazer o devido processo de desapropriação desses prédios para construir moradia popular”, explicou Yuri.

Ele acredita que essa ação ajudaria a revitalizar o centro, promovendo desenvolvimento econômico e maior acesso a serviços públicos essenciais, como saúde, educação e lazer, além de melhorar a segurança e a iluminação pública na região.