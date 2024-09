Bruno Cunha Lima: Inácio Falcão chancela escândalos na gestão de saúde da Paraíba

O prefeito e candidato à reeleição em Campina Grande, Bruno Cunha Lima (UB), durante debate promovido pela Rede Ita nesta quinta-feira (19), questionou o prefeitável Inácio Falcão (PCdoB), aliado do governador João Azevêdo (PSB), sobre as recentes investigações policiais que apuram possíveis desvios de verbas na gestão da rede estadual de saúde.

Em sua pergunta, Cunha Lima indagou Falcão sobre qual era a sua avaliação a respeito das denúncias e investigações relacionadas à gestão estadual da saúde, especialmente sobre a operação deflagrada pela Polícia Federal na última quarta-feira (18), que envolve o Hospital de Clínicas de Campina Grande.

Em resposta, Falcão rebateu as acusações, afirmando que o atual prefeito não deveria medir com a mesma régua a sua gestão em Campina Grande e a do Governo da Paraíba.

“Eu acredito que o modelo de saúde implantado pelo Governo da Paraíba foi o que salvou o seu governo (Bruno), principalmente durante a pandemia. Seu governo só abriu os olhos depois que o governador João Azevêdo abriu o Hospital das Clínicas. Não vamos medir a régua do seu governo com a régua do governo do estado, pois a sua [régua] é muito maior em escândalos. Tenho orgulho, sim, de defender e mostrar que faço parte da bancada do governador João Azevêdo”, afirmou Falcão.

Na réplica, Bruno Cunha Lima declarou estar surpreso com a defesa de Falcão sobre a gestão da saúde na Paraíba e afirmou que o adversário endossa escândalos em investigação.

“Campina sabe que eu não tenho compromisso com o erro, nem o meu nem o de ninguém. Quem errou, paga na dureza da lei. Ficou claro que ele [Falcão] chancela, assina embaixo. Eu achava que não, confesso que pensei que ele não adotaria essa postura. É só pesquisar, as operações maculam e atingem diretamente o sistema de saúde do estado. As sirenes não tocam mais apenas nos hospitais, elas estão chegando perto da casa deles”, disparou Bruno.

Veja o confronto entre os candidatos:

*Vídeo: Reprodução/Rede Ita