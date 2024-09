André Ribeiro para Bruno: “Prefeito da maquiagem”

Durante o debate promovido pela Rede Ita com os candidatos a prefeito de Campina Grande, nesta quinta-feira (19), o postulante André Ribeiro (PDT) questionou o candidato a reeleição, Bruno Cunha Lima (UB), sobre demissões e admissões de prestadores de serviço durante a sua gestão.

Conforme André, Bruno demitiu mais de nove mil prestadores e readmitiu esses contratados sucessivas vezes, na tentativa de cumprir a legislação voltada à responsabilidade fiscal.

Bruno, por sua vez, afirmou que André faltava com a verdade, destacando que o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB) arquivou diversas apurações sobre o assunto.

“Nós fizemos as rescisões dos contratos para fins de organização administrativa, em razão das sucessivas quedas do FPM (Fundo de Participação dos Municípios) que o governo federal impôs aos municípios, o que mexeu muito com as cidades do Brasil. Mas, no outro dia, todos estavam trabalhando. A prova que passamos por isso com louvor foi o reconhecimento do Tribunal de Contas do Estado, que arquivou todas a ilações que foram levantadas e aprovou as nossas contas sem nenhuma ressalva”, comentou BCL.

André Ribeiro, por sua vez, rebateu o argumento de Bruno e afirmou que ele é um “prefeito da maquiagem”.

“Você vai entrar para a história como o prefeito da maquiagem, como o prefeito Avon. É maquiagem no Hospital da Criança e do Adolescente, que por trás está em ruinas e na frente uma tapeação; maquiagem no Plínio Lemos, com uma pazinha de cal. O que você fez foi: demitiu e voltou, demitiu e voltou. O FPM não caiu”, retrucou o pedetista.

Em tréplica, Bruno respondeu que se isso tivesse acontecido de verdade os serviços públicos municipais teriam sofrido descontinuidade, o que segundo ele não aconteceu.

Confira o confronto entre os candidatos:

*Vídeo: Reprodução/Rede Ita