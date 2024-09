Veja nova pesquisa do Instituto Quaest para prefeito de São Paulo

Uma nova pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (18) aponta um empate técnico na liderança da corrida eleitoral de São Paulo. O prefeito Ricardo Nunes (MDB) tem 24%, contra 23% do deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) e 20% do influenciador Pablo Marçal (PRTB).

Na pesquisa anterior, da semana passada, Nunes tinha 24%, seguido por Marçal, com 23%, e pelo deputado federal do PSOL, com 21%.

José Luiz Datena (PSDB) marca 10% (tinha 8%) e Tabata Amaral (PSB), 7% (eram 8%). A pesquisa ainda mostra a candidata Marina Helena, do Novo, com 2%, a mesma pontuação do levantamento anterior. Indecisos são 5% e aqueles que não pretendem votar ou indicam voto branco e nulo atingem 8%.

Essa foi a primeira pesquisa da Quaest realizada após Marçal levar uma cadeirada de Datena no debate da TV Cultura, no domingo (25).

O candidato do PSDB foi expulso do evento, e Marçal levado ao hospital. Ele teve traumatismo na região do tórax à direita e no punho direito, “sem maiores complicações associadas”, segundo o Sírio-Libanês.

O levantamento divulgado nesta quarta (18) foi encomendado pela TV Globo e registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o protocolo SP-00281/2024 . O instituto ouviu 1.200 pessoas de 15 a 17 setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.

A pesquisa simulou três cenários de segundo turno. Nunes venceria Boulos (46% a 35%) e Marçal (47% a 27%). Uma eventual disputa entre o candidato do PSOL e o influenciador teria Boulos (42%) à frente de Marçal (36%), no limite máximo da margem de erro, onde o empate é improvável.

Na semana passada, pesquisa Datafolha mostrou que Nunes havia reassumido a dianteira numérica da corrida, com 27%, empatado tecnicamente com Boulos, com 25%. Marçal se distanciou deles, com 19%.

Segundo nova pesquisa do Datafolha, o deputado federal do PSOL e o influenciador, este agora isolado em terceiro lugar, pontuam no limite máximo da margem de erro, no qual um empate é considerado improvável. A margem de erro é de três pontos, para mais ou para menos.

Uma nova pesquisa do Datafolha será divulgada na tarde desta quinta-feira (19).

*Folhapress

