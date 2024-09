Luciano Cartaxo propõe tarifa zero e critica gestão de Cícero Lucena em João Pessoa

O candidato à Prefeitura de João Pessoa pelo Partido dos Trabalhadores (PT), Luciano Cartaxo, manifestou sua preocupação com a atuação do crime organizado nas comunidades da capital paraibana.

Em sabatina na Rádio Correio FM, Cartaxo destacou que o combate à influência dessas facções vai além das eleições municipais, que ele pretende defender com o apoio de tropas federais.

Cartaxo explicou que a decisão de unir forças com Ruy Carneiro (Podemos) e Marcelo Queiroga (PL), também candidatos ao cargo de prefeito de João Pessoa, para solicitar a presença de forças federais nas eleições, tem como objetivo assegurar um pleito “limpo e livre”, negando que isso represente uma coligação política entre eles.

“Vai além das eleições, porque elas acabam. A vida das pessoas não pode ser monitorada pelo crime organizado, dizendo o que elas podem ou não podem fazer. Então, o debate é muito mais amplo que o processo eleitoral”, afirmou o ex-prefeito.

Além disso, o candidato criticou a atual gestão de Cícero Lucena (PP), destacando o projeto de aterramento da Orla Marítima.

Segundo Cartaxo, o atual prefeito adiou a execução do projeto para evitar desgaste eleitoral, mas a intenção de realizar a obra permanece. O candidato também condenou a demora na construção do Parque da Cidade, prometido para o local do antigo Aeroclube de João Pessoa.

Entre as principais propostas para a cidade, Cartaxo destacou a implementação da tarifa zero no transporte público, começando aos sábados e domingos, com expansão progressiva para feriados. Ele citou o exemplo de Campina Grande, onde o sistema já funciona, como um modelo viável para João Pessoa. “Aqui vamos fazer de forma progressiva: aos sábados, aos domingos e depois aos feriados”, explicou.

Por fim, o petista apresentou o programa “Cidade Filipéia”, que pretende transformar casarões em ruínas no Centro Histórico em habitações. O objetivo, segundo ele, é revitalizar a área, criando um público consumidor e convertendo o Centro em uma espécie de “Centro-Bairro”. Cartaxo frisou que a experiência com o projeto Vila Sanhauá, realizado em sua gestão, serve como prova de que esse modelo de transformação é viável para a capital.

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online