Secretário diz que a Polícia Militar está preparada para garantir a segurança das eleições

Em entrevista concedida à imprensa nesta segunda-feira (16), após a coletiva da presidente do TRE da Paraíba desembargadora Agamenilde Dias Arruda, que falou que os juízes eleitorais não veem a necessidade de tropas federais, o secretário de Segurança Pública, Jean Nunes, ratificou que as forças de segurança estão preparadas para garantir a tranquilidade do pleito, não só em João Pessoa, mas em todo o estado.

Ele destacou que vem acompanhando desde o início do processo.eleitoral as decisões da Justiça Eleitoral e que as reuniões são constantes e sistemáticas e que as forças de segurança já estão com todo o planejamento pronto, apresentando à Justiça cada atualização necessária, como também está operando juntamente com a Polícia Federal, nos casos em que compartilham atribuições.

“O planejamento está pronto. A segurança está pronta e já deu conta dos trabalhos em várias eleições passadas e qualquer decisão do TRE, a gente não contesta, a gente vai cumprir. Se o TRE decidir se vai necessário em várias localidades ou municípios, a presença de tropas federais, não tem problema nenhum para a Segurança. Nós vamos apoiar, acolher e orientar em campo e nós vamos cumprir nosso papel constitucional, que é o de garantir que o pleito transcorra com tranquilidade”, atestou.