O prefeito de Campina Grande e candidato a reeleição, Bruno Cunha Lima (UB), participou nesta segunda-feira (16) da rodada de entrevistas do projeto “A Voz das Urnas”, promovido pelo ParaibaOnline em parceria com o Jornal da Manhã, da Rádio Caturité FM.

Na sabatina, Bruno falou sobre a sua gestão e sobre propostas de campanha, abordando temas como a saúde, gestão da merenda escolar, previdência municipal, além das críticas que tem recebido durante a campanha pela reeleição. Ele também respondeu sobre a possibilidade de disputar outros cargos durante o próximo mandato, caso seja reeleito.

Emendas Impositivas

Bruno Cunha Lima iniciou sua fala comentando sobre a polêmica envolvendo as emendas impositivas na Câmara Municipal de Campina Grande (CMCG). Segundo o candidato, esse é um tema que será discutido na justiça por conta de erros no processo legislativo, como a invasão, conforme destacou, de competências do Executivo. Ainda sobre as emendas impositivas, Bruno reafirmou que, no mérito, não é contrário ao tema, mas apontou ilegalidades no processo de aprovação.

“Eu não sou contra, é tanto que fui eu quem propus aos próprios vereadores a gente fazer um fundo de reserva para destinação de emendas, então quanto ao mérito eu posso julgar se é oportuno ou não a depender do momento. Agora, na forma, diversos erros foram cometidos: pelo menos quatro ou cinco erros graves, ilegalidades, inconstitucionalidades. Como eu mencionei, invasão de competência. Então, esse assunto será apreciado pelo Judiciário, mais uma vez”, frisou o gestor.

Gestão da merenda escolar

Bruno Cunha Lima também falou sobre a gestão da merenda escolar, destacando a importância de um controle rigoroso para garantir a qualidade dos alimentos fornecidos aos estudantes. Ao falar sobre o assunto, e as críticas que recebeu por ter centralizado a aquisição da merenda em sua gestão, ao invés de individualizar a responsabilidade da compra para cada unidade da rede municipal de ensino, o prefeitável defendeu o atual modelo de aquisição e gestão.

“Os nossos alunos, por exemplo, que estudam em tempo integral. Nós saímos de uma para 18 escolas de tempo integral e esses alunos têm acesso, como os nossos alunos nas creches têm acesso, a quatro refeições por dia. Inegavelmente, quando se faz uma compra maior você consegue negociar melhor os preços”, apontou o prefeito.

Ele ressaltou ainda que a gestão tem sido rígida no combate aos desvios de merenda, citando o exemplo da demissão de uma gestora envolvida em irregularidades.

“Recentemente, nós tivemos que demitir uma funcionária efetiva que era gestora porque estava havendo desvio de merenda. Foi feito o processo de apuração, aberto processo administrativo disciplinar e se chegou à conclusão de que estava havendo furto na merenda enviada para a creche. Imagine o quanto você consegue controlar muito mais os riscos (com esse modelo)”, argumentou o candidato.

Críticas e “discurso fácil”

Bruno também respondeu as críticas de seus opositores, sobre o seu perfil de gestão, afirmando que muitos utilizam um “discurso fácil”, mas que fazem o oposto quando têm a oportunidade de governar.

“Chega no momento de eleição, eu vejo algumas pessoas aí, especialmente em debate, nessas sabatinas, com um discurso muito fácil, mas na prática, na oportunidade que eles têm de fazer, eles fazem diametralmente o oposto”, criticou o prefeitável.

Ambiente empreendedor

Ele também aproveitou a oportunidade para reiterar seu compromisso com o fomento ao empreendedorismo em Campina Grande, defendendo um ambiente mais favorável para o setor empresarial. “Eu tenho um compromisso muito claro de fazer esse ambiente de empreendedorismo em Campina ser cada vez mais amigável para o empreendedor, para gerar emprego”, pontuou o candidato do União Brasil.

Saúde: marcação de consultas

Questionado sobre dificuldades da população para a marcação de consultas médicas e exames, Bruno admitiu que ainda existem questões a serem solucionadas, mas explicou que melhorias também foram implementadas, como a ampliação da rede de policlínicas e a criação de um aplicativo para facilitar a marcação desses exames e consultas.

“A gente saiu de duas para seis policlínicas, fazendo atendimento até nove horas da noite, com postos de saúde com horário estendido atendendo também até sete da noite. Nós temos um aplicativo que tem funcionado muito bem nesses últimos 90 dias, desde que ele foi lançado, que é o Campina com Você, onde você tem acesso a mais de 100 serviços da prefeitura, inclusive marcação de exames e consultas”, salientou Cunha Lima, ao destacar que, caso seja reeleito, pretende investir em letramento digital e outras ações para ajudar usuários que tenham dificuldade em utilizar o aplicativo.

Possível reeleição e planos futuros

Durante a sabatina, Bruno também foi questionado se pretende concluir os quatro anos de mandato, caso seja reeleito, ou se sairia antecipadamente para disputar outro cargo. Ele reafirmou seu compromisso de cumprir o ciclo de mais quatro anos, caso seja reconduzido ao cargo, e destacou as obras e ações que pretende consolidar nesse período.

“Eu tenho falado sobre isso, sobre a oportunidade que cada gestor tem, e especialmente aqueles que tiveram a oportunidade de deixar legados maiores (…) Eu tenho de fato uma intenção de poder, se Deus permitir e Campina me der oportunidade, viver meu ciclo de mais quatro anos”, ressaltou o prefeitável.

Assista na íntegra:



Acompanhe ‘A Voz das Urnas’

As entrevistas com os candidatos a prefeito em Campina Grande fazem parte do projeto ‘A Voz das Urnas’, desenvolvido pelo ParaibaOnline e Rádio Caturité para a cobertura especial das eleições. No Jornal da Manhã, as entrevistas com os prefeitáveis de Campina Grande estão sendo realizadas sempre às segundas-feiras, a partir das 8h15, na Rádio Caturité FM (104.1). Já às sextas-feiras, no mesmo horário, estão sendo promovidas as entrevistas com os candidatos a vice-prefeito da Rainha da Borborema.

