O apresentador Ratinho convidou José Luiz Datena (PSDB) e Pablo Marçal (PRTB), candidatos à Prefeitura de São Paulo, para brigarem ao vivo, no programa dele no SBT. O pronunciamento foi feito as redes sociais após assistir ao debate da TV Cultura, quando Datena agrediu Marçal com uma cadeira.

“Estava vendo o debate e fiquei irritado. Gente, vocês querem brigar, vão no meu programa”, começou. “Aproveito e convido o Datena e o Marçal, lá eu deixo brigar, pode meter o braço um no outro. Na TV Cultura não deixam, mas no meu programa pode largar o pau”, disse ele aos risos.

A agressão aconteceu no debate da Cultura na noite deste domingo (15), após uma sequência de discussões. Datena foi expulso, e Marçal deixou o programa que reunia os postulantes ao cargo.

O debate foi interrompido imediatamente e voltou ao ar com os outros quatro participantes, que lamentaram o episódio e atribuíram a responsabilidade do ocorrido tanto a Datena quanto a Marçal.

Antes do debate, em entrevista à imprensa, Datena comentou o fato de ter chorado no final da sabatina realizada pela Folha de S.Paulo e UOL, na sexta-feira (13). “Eu choro, sorrio, se precisar dar porrada, dou porrada”, disse.

*LEONARDO VOLPATO/Folhapress

