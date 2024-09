TRE reúne candidatos a prefeito de João Pessoa e descarta pedir tropas federais

O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba trabalha com a missão de realizar eleições com segurança e transparência, como forma de assegurar a eleitora e ao eleitor um ambiente de tranquilidade no dia do pleito.

A observação acima foi feita pela presidente do TRE-PB, desembargadora Agamenilde Dias Arruda Vieira Dantas, ao abrir a reunião emergencial com os candidatos e candidatas à Prefeitura de João Pessoa.

O evento foi realizado na manhã deste sábado (14), na Sala de Sessões do Regional.

O encontro teve seguimento com a palavra facultadas aos candidatos (as) e advogados de partidos, ocasião em que a maioria externou preocupação quanto à segurança do pleito.

Em seguida, falaram os representantes das instituições de segurança, tais como Polícia Federal, Secretaria de Segurança Pública e Polícia Militar.

Em ato contínuo, a desembargadora retomou a palavra e, de forma didática, explicou o papel constitucional de cada instituição envolvida na segurança e no processo eleitoral como um todo.

Em tempo, a magistrada alertou que a Justiça Eleitoral não se pautará por especulações, mas sim por fatos concretos e que, nesse sentido, “dará respostas, nos autos, a todas as demandas que aportarem no Tribunal”.

A reunião contou, também, a com participação de juízas e juízes eleitorais da Capital: Adílson Fabrício, da 1ª Zona Eleitoral; Virgínia Gaudência de Novais (76ªZE); Aylzia Fabiana Borges Carrilho (77ªZE); Silvanna Pires Brasil Gouveia Cavalcanti (70ªZE); e Maria de Fátima Lúcia Ramalho (64ªZE).

Sobre pedido de tropas federais para a Capital, a presidente do Regional informou que os juízes eleitorais destacaram não haver necessidade, no momento.

