Campanha de Cícero Lucena denuncia ação de milícias digitais em João Pessoa

O corpo jurídico da coligação “João Pessoa no Caminho Certo”, que tem como candidato o atual prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena (PP), apresentou, na manhã desta sexta-feira (13), denúncias sobre a atuação de milícias digitais contratadas por opositores com o objetivo de prejudicar a imagem do gestor.

A denúncia aponta que perfis falsos estariam sendo utilizados para espalhar informações falsas e ataques contra o prefeito, no contexto da campanha eleitoral.

O deputado federal Mersinho Lucena (PP), filho de Cícero e coordenador da campanha, afirmou que a situação será tratada no âmbito da Justiça, sem que a estratégia de campanha sofra mudanças.

“Não tem porque a gente mudar nossa estratégia, até porque o povo de João Pessoa não está interessado nisso, o povo está em busca de propostas. Essa discussão tem que ficar no âmbito que já está sendo tratado, que é o da Justiça”, declarou Mersinho.

A investigação conduzida pelo corpo jurídico da coligação já identificou dois CPFs ligados aos ataques, e há expectativa de que o financiador dessa milícia digital seja descoberto em breve. Mersinho Lucena demonstrou confiança de que os responsáveis serão punidos.

“Mais cedo ou mais tarde, eu não tenho dúvida de que estas pessoas serão pegas e serão punidas”, ressaltou o parlamentar.

O deputado destacou que a campanha do prefeito Cícero Lucena seguirá focada em apresentar propostas à população, deixando as polêmicas digitais para serem resolvidas pelas autoridades competentes.

As milícias digitais, segundo a campanha, têm sido utilizadas como uma tentativa de influenciar negativamente a opinião pública, mas os aliados do prefeito confiam na Justiça para solucionar o caso.