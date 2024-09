Presidente do PT na Paraíba: é combinação para o 2º turno

“Eu não acreditei quando vi a imagem. O candidato do PT (Luciano) ao lado do candidato bolsonarista (Queiroga)”, reagiu o presidente do PT na Paraíba, Jackson Macedo.

O dirigente partidário contemplou na iniciativa suprapartidária uma espécie de “cortina de fumaça de uma aliança política que foi construída bem antes da eleição”.

“É o desespero para formação de um segundo turno. Aquela aliança é a que está montada para o 2º turno”, acrescentou Jackson.

* fonte: coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

