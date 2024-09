O candidato a vice-prefeito de Campina Grande Pedro Ivo Leite (PDT) fez críticas à gestão do atual prefeito, Bruno Cunha Lima (UB), durante sabatina realizada nesta sexta-feira (13), na Rádio Caturité FM, em parceria com o ParaibaOnline. Integrando a chapa de André Ribeiro, também do PDT, Pedro Ivo destacou a falta de avanços em áreas como a habitação, acusando o atual prefeito de não construir nenhuma moradia em seus quatro anos de gestão.

“Bruno Cunha Lima conseguiu ser o primeiro prefeito a não construir uma casa. Imagine, uma única casa. Isso é uma proeza. Você passar quatro anos e não construir uma casa para que uma pessoa tenha direito, tenha dignidade à moradia”, afirmou Pedro Ivo, apontando a falta de iniciativas voltadas à habitação na atual administração.

Pedro Ivo também apresentou, durante sua participação no Jornal da Manhã, propostas para áreas como educação, esporte e desenvolvimento econômico. O candidato falou sobre o projeto de sua chapa para a criação de uma vila olímpica em Campina Grande, alegando que a existente no bairro de José Pinheiro não pode ser classificada nesta modalidade.

“Nós não temos uma vila olímpica. Nós temos uma estrutura que carrega o nome de vila olímpica, mas que não atende aos requisitos mínimos”, afirmou Pedro Ivo, ao justificar que entre os requisitos que uma vila olímpica deve ter, estão a existência de pelo menos seis modalidades olímpicas, modalidades paralímpicas e um centro de fisioterapia, com o objetivo de formar atletas de alto rendimento para o futuro. Segundo ele, a atual vila olímpica da cidade não atende a esses requisitos.

Outro ponto de destaque na entrevista foi a geração de empregos e o estímulo a atividade industrial em Campina Grande. Pedro Ivo lamentou a crise em empresas importantes em funcionamento na cidade e criticou o foco da atual gestão municipal de, segundo ele, inchar a máquina pública e não atrair investimentos para o setor industrial, o que impacta diretamente na queda da média salarial da cidade.

“Primeiro, temos que dialogar. Segundo, trazer uma capacidade de gestão, principalmente porque existe uma logística. Uma empresa não vem para a cidade simplesmente porque gosta do gestor, tem uma amizade com ele ou porque a cidade tem O Maior São João do Mundo. A empresa vem se ela colocar na ponta do lápis e ver que vai ser factível. Tem que fazer um estudo de logística. É por isso que, com André, nós falamos coisas que outras pessoas não falam, como por exemplo a reestruturação da ferrovia. João Pessoa não precisa, mas Campina precisa porque quando se coloca na ponta do lápis, hoje, a logística não está favorável para a vinda de empresas para Campina Grande”, apontou.

Pedro Ivo também abordou, durante a sabatina, a relação de sua chapa com o governador João Azevêdo (PSB), afirmando que, embora o governador tenha optado por apoiar um candidato do seu partido, Jhony Bezerra (PSB), a campanha dele e de André está focada em dialogar diretamente com o povo campinense. “Nós não somos candidatos de seu ninguém. Somos candidatos do povo”, declarou.

Acompanhe ‘A Voz das Urnas’

As entrevistas com os candidatos a vice-prefeito em Campina Grande fazem parte do projeto ‘A Voz das Urnas’, desenvolvido pelo ParaibaOnline e Rádio Caturité para a cobertura especial das eleições. No Jornal da Manhã, as entrevistas com os candidatos(as) a vice-prefeito(a) em Campina Grande estão sendo realizadas sempre às sextas-feiras, a partir das 8h15, na Rádio Caturité FM (104.1). Já às segundas-feiras, no mesmo horário, estão sendo promovidas as entrevistas com os candidatos a prefeito da Rainha da Borborema.

