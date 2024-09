Equipe de Cícero Lucena formaliza denúncia junto ao Supremo Tribunal

O advogado Walter Agra, coordenador jurídico, e o coordenador-geral da campanha eleitoral da coligação ‘João Pessoa no Caminho Certo’, deputado federal Mersinho Lucena (Progressistas), apresentaram denúncias graves sobre a formação de uma milícia digital com foco em atacar o prefeito e candidato à reeleição Cícero Lucena (Progressistas) e sua família, além do vice-prefeito e candidato à reeleição Leo Bezerra (PSB).

As informações foram divulgadas durante coletiva de imprensa, na manhã desta sexta-feira (13).

De acordo com a equipe da coligação, foi protocolada uma petição no gabinete do ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito das milícias digitais no Supremo Tribunal Federal (STF), com o objetivo de buscar uma intervenção judicial para combater a disseminação de informações falsas e proteger a integridade do processo eleitoral.

A milícia digital gastou, aproximadamente, R$ 15 mil com impulsionamentos ilegais em plataformas como YouTube, Instagram e Facebook.

De acordo com a decisão judicial, as plataformas têm 24 horas para remover os conteúdos contra Cícero e sua família sob pena de multa no valor de R$ 100 mil e devem prestar informações à Justiça Eleitoral em até 48 horas.

De acordo com documentos apresentados pelos advogados, esses perfis são operados por indivíduos de São Paulo e do Rio de Janeiro, que estariam divulgando notícias falsas e impulsionando conteúdos para prejudicar a candidatura de Cícero Lucena.

Os nomes citados são os de Brenda Cruz Monte e Rosecleia da Silva Feitosa.

De acordo com o advogado Walter Agra, ainda não foi possível identificar quem está financiando essas ações, mas há expectativa de que a Polícia Federal identifique os envolvidos brevemente.

