Colunista detalha pedido conjunto de tropas federais para João Pessoa

Tropas federais para a garantia da tranquilidade e da legitimidade do processo eleitoral em João Pessoa.

O pedido público e conjunto acima foi feito pelos candidatos Luciano Cartaxo (PT), Marcelo Queiroga (PL) e Ruy Carneiro (Podemos), tendo sido protocolado no TRE/PB.

A fundamentação foi a operação Território Livre, realizada pela Policia Federal esta semana.

“Este não é um ato de campanha. Estamos aqui porque estamos preocupados com as famílias das comunidades que hoje não têm o direito de receber os candidatos em sua casa. As pessoas estão com medo de declarar voto. Medo de exercer seu direito à cidadania”, verbalizou Luciano.

Cartaxo disse que “não vamos permitir que a prefeitura seja um espaço onde as facções tenham livre acesso, que o crime organizado tenha força para interferir nas eleições e na gestão”.

“Aqui temos três candidatos em campos ideológicos distintos, mas que querem eleições limpas, respeito às famílias das comunidades e respeito ao processo democrático”, registrou Cartaxo.

O petista disse que “se o atual prefeito quisesse estar aqui, para defender as eleições, seria bem recebido, não teria nenhum problema. Agora, teria que dar o exemplo enquanto gestor”.

“Não podemos deixar João Pessoa refém do crime organizado, reforçou Luciano.

Em seu pronunciamento, Marcelo Queiroga afirmou que “os traficantes controlam bairros inteiros impondo Lei própria. Agora passaram a ocupar a política. Indicam funcionários para cargos públicos na Prefeitura. Neste momento querem interferir diretamente no resultado das eleições, impedindo o livre direito do voto, principal ferramenta da democracia.”

“Nós somos adversários políticos, nós não somos inimigos, e temos o dever de levar as eleições como limpas e credibilizadas”, verbalizou o ex-ministro da Saúde.

Ruy Carneiro assinalou que “as maiores vítimas dessa grave situação são as pessoas de bem, famílias que lutam para construir suas vidas, mas que sofrem diariamente com a violência política”.

“As eleições em João Pessoa já estão manchadas antes mesmo das pessoas irem às urnas. Vamos fazer o que estiver ao nosso alcance e solicitar à Justiça Eleitoral a presença de tropas federais para garantir eleições limpas na cidade”, enfatizou Ruy.

