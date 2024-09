Economista orienta população sobre prioridades que devem ser cobradas dos candidatos

Na mais recente edição de sua coluna semanal “O bê a bá da Economia”, o economista e professor Johnatan Brito trouxe uma análise aprofundada sobre o impacto das políticas públicas na vida cotidiana das pessoas. Para Brito, entender o conceito e o ciclo dessas ações do governo é fundamental para que a população faça escolhas mais conscientes nas próximas eleições legislativas.

“Políticas públicas são o exercício da ação do Estado na promoção do bem-estar da sociedade, na oferta de bens e serviços públicos. Isso é o conceito básico de políticas públicas. Então, o que é uma política pública do nosso dia? Olhando para a prática, o que a gente tem no dia a dia é o que é uma política pública. A ação que o município toma, por exemplo, de pavimentar ruas, de construir equipamentos urbanos, como praças, parques, tudo isso faz parte de uma política pública de melhoria da situação urbana do município, melhoria das condições de tráfego municipal, de entretenimento, tudo isso faz parte”, explicou Brito.

Durante o debate, o professor destacou que as políticas públicas abrangem diversas áreas que vão desde o desenvolvimento urbano até a educação, saúde e lazer. A pavimentação de ruas ou a construção de parques são exemplos práticos dessas ações que, embora possam parecer cotidianas, fazem parte de um planejamento estratégico maior que visa o bem-estar da população.

Brito também apresentou o ciclo das políticas públicas, um conceito ensinado nas universidades, que abrange desde o surgimento de um problema até a implementação e, quando possível, o encerramento da política. Ele frisou a importância da identificação de problemas coletivos, que não afeta apenas indivíduos isolados, mas toda a sociedade.

“Para que haja uma política pública, é necessário que exista um problema. E olha, problema, a gente tem um bocado no meio da nossa sociedade. Está sobrando, né?”, comentou Brito de forma enfática.

Ele aproveitou o espaço para sugerir que os pessoas observem as propostas dos candidatos nas eleições: “Aquilo que ele está propondo vai se tornar a política pública do governo dele”.

Segundo Brito, as propostas dos candidatos refletem a agenda de governo, que é a lista de prioridades a serem protegidas durante a gestão.

“Para cada prioridade, uma política pública será instituída. Então, ao escolher seu candidato, olhe atentamente para o que ele se propõe a fazer, porque isso moldará o futuro das políticas públicas do município”, concluiu o professor.

