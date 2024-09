Deputado desiste da candidatura a prefeito de Cajazeiras

O deputado estadual Chico Mendes (PSB) anunciou, na tarde desta quarta-feira (11), sua desistência de concorrer à Prefeitura de Cajazeiras nas eleições de outubro deste ano. A decisão foi tomada após o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB) impugnar sua candidatura na última segunda-feira, alegando que Mendes estaria tentando disputar um terceiro mandato consecutivo em cargos do executivo, o que fere a legislação eleitoral.

Com a saída de Chico Mendes, o médico Pablo Leitão (PSB), que até então concorria como vice-prefeito na chapa, assume a candidatura à prefeitura. O PSB tem até o dia 16 de setembro para formalizar a substituição de Mendes por Leitão junto à Justiça Eleitoral.

Em coletiva de imprensa, Mendes afirmou que, embora tenha sido impedido de concorrer, continuará atuando ativamente na campanha e prometeu colaborar com a futura gestão de Pablo Leitão, caso a chapa seja eleita. “Eu quero dizer a Cajazeiras que a história começa agora. Saio daqui com a força que nossa militância nos dá. Saio daqui com a fé em Deus que serei ungido das forças do alto para não só ganhar essa eleição, mas para ajudar Pablo a governar Cajazeiras”, declarou o deputado.

