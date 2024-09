Hermano Nepomuceno: João Azevêdo caiu num “engodo”

“Campina Grande não é uma cidade conservadora, apenas tem fortes traços conservadores”, avalia o cientista político e candidato a vice-prefeito de Campina Grande pelo PT, professor Hermano Nepomuceno.

Ele foi entrevistado no sequenciamento da rodada de entrevistas que a Rádio Caturité (Jornal da Manhã) promove com os candidatos a vice-prefeito, numa parceria com o ParaibaOnline.

Nepomuceno defendeu o financiamento público das campanhas, por intermédio do Fundo Eleitoral: “No fundo, eu acho correto, porque permite que todas as candidaturas possam efetivamente concorrer. Algumas candidaturas jamais teriam condições sem o dinheiro público)”.

Sobre o fato de a oposição em Campina ter ficado um bom espaço de tempo à espera de uma definição o deputado Romero Rodrigues (Podemos) para disputar novamente a PMCG, o petista afirmou que o governador João Azevedo (PSB) “caiu no engodo” de Romero.

*notícia da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Arimatéa Souza

