Chico Mendes deve decidir rumo político em reunião com o governador João Azevêdo

O líder do governo na Assembleia Legislativa da Paraíba, deputado Chico Mendes (PSB) deve decidir seu rumo político em reunião com o governador do estado, João Azevêdo, e aliados partidários.

Mendes teve a candidatura a prefeito do município de Cajazeiras indeferida pela Justiça Eleitoral, que entendeu que ele partiria para um terceiro mandato de prefeito, caso eleito em outubro.

Em entrevista concedida à imprensa nesta terça-feira (10), o deputado disse que mesmo estando fora do páreo, a candidata adversária, Corrinha Delfino (MDB), apoiada pelo prefeito José Aldemir (PP) e pelos deputados Júnior Araújo (PSB) e Dra Paula, não vai ganhar por ‘WO’.

Ele prometeu lutar pela manutenção da sua candidatura em instância superior ou com outro substituto.

“Quem está judicializando e assustando o povo de Cajazeiras pode ter a certeza que não vai ter candidatura única. Vocês não vão ganhar no tapetão porque, obviamente, a disputa será feita, estou assegurando aqui que vou continuar nas ruas, vou continuar falando sobre os problemas que afligem Cajazeiras e ouvindo os reclames do povo”, argumentou.

Indagado caso decida por retirar a candidatura se já teria um provável nome para substituí-lo, Mendes disse que não poderia falar sobre isso porque o projeto de alcançar a Prefeitura não pertence só a ele.

“Vamos ter que decidir isso coletivamente ouvindo as lideranças, o governador e todos envolvidos nesse processo. Todos saberão como os destinos de Cajazeiras vão ser geridos”, ratificou.

