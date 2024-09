O congelamento imediato do preço da tarifa de ônibus em João Pessoa será uma das primeiras ações administrativas do candidato a prefeito Ruy Carneiro (Podemos), ao assumir a Prefeitura Municipal.

Outra medida que será implantada nos primeiros dias de gestão é o Programa Caroninha.

A iniciativa vai oferecer um sistema complementar de ônibus gratuito, ajudando quem mora em áreas de difícil acesso a chegar nos pontos onde passam as principais linhas da região.

As despesas dessas novas operações serão garantidas com recursos próprios do município, revela Ruy.

“Já nos primeiros dias de minha gestão vou congelar o valor da tarifa de ônibus, mantendo o preço atual. Para cobrir esse custo, vou usar recursos do orçamento municipal. Cidades como Fortaleza, Aracaju, São Paulo e Goiânia já adotaram essa medida e até hoje a população colhe bons resultados”, garantiu o candidato.

Em paralelo a essa iniciativa, Ruy também deseja criar o Programa Caroninha, que inicialmente vai atender os bairros da Zona Sul e também a região do Bairro das Indústrias.

“O Caroninha vai garantir ônibus gratuito para quem mora distante chegar com segurança e conforto nos pontos onde circulam as linhas principais. Inicialmente, o programa vai atender os moradores de Mangabeira, Valentina, Paratibe, Muçumagro e Gramame. Passageiros do entorno do Bairro das Indústrias e Distrito Industrial também serão beneficiados logo na implantação do programa”, detalhou Ruy.

Nos primeiros dias de mandato Ruy prometeu fazer uma intervenção no atual formato do sistema, cobrando das empresas ônibus novos e o retorno de linhas que estão desativadas.

Será implantada uma Central de Monitoramento para impedir que veículos sucateados continuem circulando na cidade.

Os passageiros também vão contribuir com essas fiscalizações por meio de um aplicativo, que vai registrar atrasos, superlotações e outros problemas nas viagens.

