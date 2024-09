O deputado estadual Tovar Correia Lima (PSDB) fez uma análise positiva sobre o início da campanha para as eleições municipais deste ano. Segundo Tovar, as cidades começam a se envolver no processo democrático, e em Campina Grande, o cenário não é diferente.

Para ele, as movimentações dos candidatos, o registro de candidaturas e a presença nas ruas marcam um período de grande relevância para a democracia.

– A campanha está começando em si, as cidades estão começando a se envolver. Aqui em Campina Grande também não é diferente. Os registros, as candidaturas começam a sair. Faz um tempo que os candidatos começam a se movimentar, a colocar a sua campanha na rua – comentou o parlamentar.

Tovar reforçou a importância desse período para a aproximação entre os eleitores e os candidatos, tanto para vereador quanto para prefeito.

“Eu acho um movimento democrático muito bacana, muito bonito, onde as pessoas podem discutir, ouvir seus candidatos, recebê-los muitas vezes em reuniões ou em casa, frisou”.

Além de Campina Grande, o deputado destacou sua atuação política em outras 12 cidades do Cariri, Sertão, Vale do Sabugi e Litoral paraibano.

“É a atuação política que a gente faz, é uma amizade que criamos durante esse tempo todo. As bandeiras que carregamos também terminam atraindo interessados e aliados e, juntos, mantemos essas bandeiras vivas”, pontuou.

