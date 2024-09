Cícero Lucena participa da ´Cãomiada´ em João Pessoa

João Pessoa conquistou, de 2021 até agora, uma Clínica do Pet, o programa Castramóvel e o recém-inaugurado Hospital Veterinário – formando uma rede de proteção animal nunca vista na cidade.

Neste domingo (8), durante a primeira ‘Cãomiada’ – evento alusivo à conscientização da importância dos pets – o prefeito e candidato à reeleição Cícero Lucena, ao lado da senadora Daniella Ribeiro, reafirmou a construção de um novo hospital, em Mangabeira, e 18 espaços pets em áreas públicas da Capital até o final do ano.

A ‘Cãomiada’ aconteceu no Parque Parahyba IV, no bairro do Bessa, reunindo tutores de pets, cuidadores independentes e defensores da causa animal.

“É muito bom quando você tem uma missão e você procura cumprir essa missão o mais eficiente possível, com mais responsabilidade, mas, também, colocando algo que é fundamental na vida da gente, que é o sentimento. A causa pet tem um papel importante na vida das pessoas e o poder público tem que ter esse olhar. Vamos construir mais um hospital e, esse ano ainda, 18 novos espaços pet nas praças públicas”, afirmou Cícero Lucena.

Daniella Ribeiro parabenizou o prefeito por tantos avanços na causa pet: “Cícero é um prefeito que cuida das pessoas, que cuida dos animais e do meio ambiente. Ou seja, tudo aquilo que a gente sabe que é importante para a sociedade. Estão aí os equipamentos construídos na atual gestão e com muito mais coisas para acontecer. E é por isso que eu apoio e voto em Cícero, porque João Pessoa não pode mais voltar atrás. Além dos avanços na infraestrutura, educação e saúde”.

