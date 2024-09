Prefeitável Jhony Bezerra ataca “gestão ruim e ausente”

Com uma intensa agenda de campanha que se estendeu por três turnos, Dr. Jhony (PSB) candidato a prefeito de Campina Grande participou recentemente de eventos no distrito de São José da Mata e nos bairros de Novo Bodocongó, Ramadinha e Cuités.

Ele disse a cidade é mal gerida, falta remédio, médico e exame. “Falar sobre nossas propostas é falar de um projeto de mudança que está sendo apresentado para a sociedade com um modelo de gestão diferente, que prioriza a população”, frisou.

Ele falou que uma cidade que tem um orçamento superior a R$ 2 bilhões deve mais respeito à população carente: “É inadmissível que haja esta falta de acolhimento, principalmente aos mais vulneráveis. Vemos o reflexo de uma gestão ruim e ausente”.

Dr.Jhony completou: “Campina está cansada de sorriso largo e quer propostas concretas do time de João Azevedo, que revolucionou a saúde da Paraíba. Com um prefeito qualificado e trabalhador, que trace o planejamento”.

Após a caminhada no Novo Bodocongó e uma reunião na Ramadinha com Valéria Aragão (Republicanos) e seus correligionários, ele seguiu para os Cuités, onde participou de uma ação Conexão 40 com o candidato a vereador Saulo Vasconcelos (PSD), encerrando a maratona no comitê.

Dr. Jhony cumpriu agenda em São José da Mata com o candidato a vereador Léo Araújo.

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online