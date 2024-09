Jhony Bezerra: João Azevêdo já se comprometeu em nos ajudar

Em eventos realizados neste sábado nos bairros do Alto Branco e Catingueira, o candidato a prefeito Dr. Jhony (PSB) disse que Campina Grande precisa dar o grito de independência que vai garantir a retomada do crescimento, numa alusão à data de comemoração da Independência do Brasil.

Nos compromissos do dia, estiveram presentes o vice-governador Lucas Ribeiro e a secretária de Estado do Turismo e Desenvolvimento Econômico, Rosália Lucas.

No Alto Branco, Dr. Jhony participou de uma confraternização numa casa de recepções com apoiadores de sua candidatura e do vereador Tony Modas (PP), que tem trabalho desenvolvido na região da Rosa Mística, Louzeiro e Aluísio Campos.

Na ocasião, ouviu as demandas de moradores destas áreas e disse que irá priorizar ações e obras que solucionam problemas concretos, como a construção de novas creches, do Hospital do Idoso, Hospital Veterinário, mais duas UPAs, além de ampliação da atenção básica.

“Há muitas áreas que precisam de intervenções e o governador João Azevêdo já se comprometeu em nos ajudar com os principais pedidos que fizemos”.

Dr. Jhony agradeceu a presença das pessoas, o apoio de Tony Modas e seguiu para o bairro da Catingueira, onde junto ao vereador Jonas Lima (Republicanos) dialogou com as pessoas e visitou alguns estabelecimentos comerciais.

“A Catingueira precisa de atenção e da resolução de problemas com ações de verdade, voltadas para a expectativa da população e a eficiência de gestão. Vamos oferecer saúde, educação e serviços de qualidade, com ações que saiam rápido do papel e alcancem o maior número de pessoas, porque aprendi na gestão pública que com planejamento e vontade, conseguimos dar as respostas necessárias para transformar e melhorar a vida das pessoas!”, disse o prefeitável.

À noite, ele foi comemorar o aniversário de Cícero Rodrigues (PP), o Cícero da Feira, que reuniu amigos e apoiadores numa festa para celebrar a data.

