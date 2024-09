Inácio Falcão promete continuidade às obras em execução em Campina Grande

O candidato a prefeito de Campina Grande, Inácio Falcão (PCdoB), participou de recente sabatina da Associação Comercial e Empresarial da cidade (ACCG). Ele apresentou ideias inovadoras, respondeu às perguntas de uma bancada com tranquilidade e disse que ia lutar pela criação de uma Secretaria de Turismo, caso eleito.

A mesa da sabatina foi composta por Sidney Toledo, presidente da ACCG, Francisco de Assis, presidente do Sindilojas, e o representante dos bares e restaurantes da cidade, Divaildo Júnior.

Inácio contou um pouco da sua vida enfatizando que entrou para a política quando do envolvimento com a política estudantil.

“Eu tenho a alegria de poder dizer a todos vocês que já circulei muito nessa cidade, já o quanto ela me presenciava, bem menino, naquela época cabeludo, cabelo pretinho, e trabalhando como office boy”, relembrou.

O candidato falou sobre o fomento a atrativos turísticos e de comércio para as pessoas virem fazer as compras em Campina Grande.

“Nós vamos criar a Secretaria de Turismo, vamos dar autonomia à Secretaria. Vamos também criar um Conselho de Desenvolvimento Econômico, para que a gente possa dialogar com toda a sociedade, com todo o comércio”, prometeu.

Inácio falou ainda das parcerias, que ele considera muito importante para o desenvolvimento de Campina.

“Nós temos parceria com o governo federal e com o governo do estado. Nós temos ideias e propostas para que não venhamos a enganar a população de Campina Grande. São propostas reais, que temos condições de executar”, falou.

Um dos questionamentos de Sidney Toledo foi sobre como conseguir recursos para garantir investimentos para a cidade, visto que houve uma reforma tributária recentemente limitando ainda mais o poder de decisão dos Estados e municípios.

Inácio analisou a questão dizendo que o povo de Campina está órfão de gestão e que a dele será pautada pelo diálogo.

“E o diálogo é feito através do prefeito, do governo do estado e do governo federal. Porque nós somos aliados do presidente da República, o presidente Lula. Nós teremos uma forma de fazer convênios com os governos e vamos em busca de recursos através de emendas expositivas”, assinalou.

Outro questionamento feito por Francisco de Assis foi sobre os investimentos atuais na cidade. Ele quis saber se Inácio continuará utilizando dos investimentos que a atual gestão tem viabilizado.

O candidato do PCdoB informou que tudo que for de recurso destinado para a Prefeitura, que ficar pendente para um outro mandato, ele será investido.

“E, acima de tudo, além de ser investido nas obras que foram carimbadas, para utilizar esse dinheiro eu farei um portal da transparência. A população de Campina Grande vai saber onde está sendo aplicado aquele recurso. E as obras que forem por ventura deixadas, para mim, no próximo ano, se eu for eleito, eu vou continuar”, garantiu.

Por último, uma das perguntas de Divaildo Júnior foi voltada para o Turismo. Ele disse que estava muito feliz por ter ouvido Inácio falar da criação da Secretaria de Turismo da cidade.

Para Divaildo, o principal da fala de Inácio foi a questão da autonomia financeira desse órgão de Turismo.

“Na minha gestão, todas as secretarias terão autonomia de recursos, que serão destinados dentro do orçamento aprovado pela Câmara Municipal, oriundos do recurso arrecadado pelos impostos do município. Todos os secretários da minha gestão terão a responsabilidade de prestar contas do dinheiro que está sendo destinado para as secretarias. E a Secretaria de Turismo, nós teremos que trazer. Porque atualmente, no Brasil e no mundo, o que gera recursos é o Turismo. E nós temos em Campina Grande a maior festa do São João do mundo. Mas a Secretaria do Turismo sendo criada, ela não vai ser só para o mês de junho”, concluiu Inácio Falcão.

