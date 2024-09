Chapa ´Quero Quero´ visita feira de Oitizeiro em João Pessoa

A dupla ‘Quero Quero’, Marcelo Queiroga (PL) e Sérgio Queiroz (Novo), visitou neste domingo (8) a feira de Oitizeiro para ouvir as demandas dos feirantes e da população.

“Estamos aqui para apresentar um projeto de mudança para João Pessoa. Sérgio e eu já fizemos muito por onde passamos, porque política para nós dois não é negócio, como pensa o atual prefeito, mas um instrumento de mudança na vida das pessoas. Estamos recebendo essa energia positiva e essa palavra de encorajamento dos pessoenses em todos os bairros”, destacou Queiroga.

Já Sérgio Queiroz lembrou o acúmulo de problemas na gestão municipal.

“Marcelo e eu temos andado nas ruas de toda a nossa cidade para conversar com as pessoas e identificar as reais necessidades do nosso povo. As queixas e denúncias são alarmantes com o abandono da prefeitura, como aqui em Oitizeiro. Uma administração municipal precisa trabalhar com mais responsabilidade com os mercados públicos. Também é preciso cuidar dos postos de saúde, que estão muito ruins. As ruas esburacadas e a falta de iluminação de ruas e praças, as reclamações se repetem em todos os bairros”, ressaltou Queiroz.

