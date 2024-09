Assessoria de Cícero Lucena: justiça eleitoral foi induzida ao erro

A Justiça Eleitoral da Paraíba “foi levada a fazer uma averiguação de denúncia vazia e caluniosa” realizada pela coligação do candidato Ruy Carneiro (Podemos) contra a Coligação João Pessoa no Caminho Certo na manhã deste sábado (7), enfatizou a assessoria do prefeito Cícero Lucena (PP).

Em cumprimento a mandado de busca e apreensão de “suposto material irregular” de campanha (que não continha informações como CNPJ da coligação e informações de tiragem produzida), os fiscais da Justiça estiveram no local e constataram não haver qualquer indício ou material em desacordo com as regras eleitorais brasileiras.

Mais cedo, ainda conforme a assessoria de Cícero, a oposição chegou a divulgar a ‘fakenews” de que as buscas teriam como alvo a residência do candidato a prefeito, porém, a solicitação acatada apontava apenas o comitê central como alvo, no despacho da magistrada responsável pelo procedimento.

“A Coligação ‘João Pessoa no Caminho Certo’ vem, dessa forma, manifestar sua confiança na Justiça Eleitoral e renova o compromisso de manter uma campanha pautada na legislação nacional e respeitando as regras do jogo democrático. Ao mesmo tempo, repudia as tentativas de seus opositores, diante do desespero da baixa adesão aos seus nomes, em macular a honra dos concorrentes que vêm liderando as pesquisas de intenção de votos”, frisa Nota divulgada pela assessoria do prefeito.

