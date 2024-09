Veneziano, Pedro e Ruy fazem campanha juntos em João Pessoa

O senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB) e o ex-deputado federal Pedro Cunha Lima (PSDB) acompanharam o candidato a prefeito de João Pessoa, Ruy Carneiro (Podemos), durante caminhada na comunidade São Rafael, no bairro do Castelo Branco.

A região está recebendo a implantação de um projeto pioneiro com a primeira usina solar da periferia paraibana, desenvolvida através da parceria entre o mandato de Ruy, a Universidade Federal da Paraíba e o Instituto Voz Popular.

Ruy ressaltou a importância do projeto Energisol e afirmou que como prefeito quer fazer muito mais por João Pessoa.

“Muito feliz em retornar à comunidade São Rafael, onde estamos contribuindo com a implantação da primeira usina solar em uma periferia na Paraíba. O projeto beneficiará diretamente 10 famílias da comunidade. Ao lado de Pedro e Veneziano, estamos pedindo uma oportunidade para mostrar que vamos fazer muito mais por João Pessoa”, ressaltou.

Veneziano lembrou que o grupo está unido e Ruy representa o sentimento de mudança, que foi vitorioso em João Pessoa nas eleições de 2022.

“Ruy está preparado e conhece as necessidades de João Pessoa. Temos aproveitado essas oportunidades para conversar com as pessoas, multiplicar esse sentimento de mudança e mostrar que ele merece uma oportunidade para realizar as transformações que a capital precisa”, pontuou o senador.

O desejo de uma cidade melhor e com mais oportunidades para a população pessoense também foi exaltado por Pedro Cunha Lima.

“Estamos com Ruy Carneiro dando uma caminhada na comunidade São Rafael e pedindo às pessoas que nos deem essa oportunidade de entregar João Pessoa a mudança que a cidade está precisando. Vamos simbora vencer essa eleição e garantir uma vida melhor para aqueles que mais precisam. Agora é Ruy”, concluiu o ex-deputado.

