Inácio Falcão: “Eu avisei a João Azevedo que a estratégia estava errada”

Em entrevista ao Jornal da Manhã da Rádio Caturité FM (104,1), o candidato a prefeito Inácio Falcão (PCdoB) disse que a oposição em Campina Grande incorre no mesmo erro observado no pleito municipal de 2020.

“(naquele ano) Eu avisei a João Azevedo que a estratégia estava errada, e que o certo seria eu (como candidato a prefeito) e Ana Cláudia (esposa do senador Veneziano Vital, MDB) na chapa como candidata a vice. E deu no que deu”, recordou Falcão.

O candidato do PCdoB disse que entende o distanciamento e a falta de apoio do governador, outra vez, à sua candidatura: “Há uma determinação da direção nacional do PSB para ter candidatura própria nas grandes cidades”.

Inácio revelou que está “trabalhando” para ter o apoio de João “na reta final do primeiro turno”.

Nas suas contas, “40% do governo do estado” vai apoiá-lo, para que ele consiga ir para o desejado 2º turno.

“Já estaria de bom tamanho”, frisou.

*notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

