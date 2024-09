O professor Hermano Nepomuceno (PT), candidato a vice-prefeito na chapa liderada por Inácio Falcão (PCdoB), ambos representantes da Federação Brasil da Esperança (PT, PCdoB e PV), participou da rodada de entrevistas promovida pelo ParaibaOnline, em parceria com o Jornal da Manhã, Rádio Caturité FM.

Durante a sua participação, nesta sexta-feira (6), Hermano abordou temas como financiamento de campanha, relação com o governador João Azevêdo (PSB) e propostas para a área de educação.

Nepomuceno defendeu, inicialmente, a utilização do financiamento público para campanhas eleitorais, destacando a importância desses recursos para garantir a participação de candidaturas que, de outra forma, não teriam chances de competir em condições de igualdade.

“Eu acho correto. Você tem um financiamento público de campanha que permite que todas as candidaturas possam participar. Claro que ele estabelece critérios, como a votação nas eleições proporcionais anteriores, e permite candidaturas que jamais teriam condições de enfrentar os altos custos, como os do guia eleitoral. Então, eu acho correto e também isso foi casado com a proibição das doações por CNPJ”, pontuou.

Questionado, também, sobre a estratégia do governador João Azevêdo, em apoiar o ex-secretário de saúde, Jhony Bezerra (PSB), para prefeito, Hermano atribuiu à oposição a divisão das candidaturas na base governista, tomando por base a espera dos partidos por uma decisão do deputado Romero Rodrigues (Podemos).

“Acho que mais uma vez o governador João Azevêdo e o seu staff político cometeram um erro. Caíram no engodo de Romero. Caíram nesse engodo em 2022, quando Romero obrigou João Azevêdo a romper com Veneziano, e agora caíram em 2024. Desde o ano passado, fica essa lenga lenga de Romero, todo mundo querendo ser o vice de Romero. […] No final, deu o que sempre se esperava: Romero não ia romper com um grupo com quem tem fortes ligações familiares e políticas desde o início de sua carreira”, criticou.

Ainda falando sobre o governador, Hermano também elogiou João Azevêdo, apesar de não contar com o seu apoio na atual candidatura.

“Eu acho que João Azevêdo é o melhor governador da história da Paraíba, sem nenhuma questão política. Ele está apoiando outro candidato que não sou eu. Eu sou o vice de Inácio, então ele não está me apoiando. Eu o apoiei e não tenho arrependimento, porque eu acho que é a melhor gestão que a Paraíba já conheceu”, revelou.

Já falando sobre as propostas dele e de Inácio para a área da educação, Hermano propôs melhorias na gestão das escolas e creches e na relação com o corpo docente, defendendo mudanças no sistema de merenda escolar e na escolha de diretores.

“Eu acho que precisa ter um relacionamento melhor com o magistério, com o corpo de professores e administradores. […] A escolha dos diretores das escolas e creches tem que ser pela comunidade daquela escola, daquela creche. […] A merenda escolar não pode continuar centralizada na Secretaria de Administração. Tem que voltar para o sistema anterior, em que cada diretora de cada escola tem sua conta e recebe o dinheiro nessa conta em função do número de alunos. A diretora sai no bairro, compra os alimentos e paga com um cheque assinado por ela e pelo presidente do conselho de pais. Um sistema muito simples que permite que o dinheiro circule no bairro e que você tenha uma alimentação de melhor qualidade, evitando a corrupção”, opinou.

Finalizando a sua fala, o candidato também fez um apelo por mudanças significativas na gestão de Campina Grande, criticando a manutenção de gestões familiares e propondo um foco em políticas públicas e de inclusão social.

“Campina precisa mudar. Está na hora de parar com essas gestões familiares e passar a ter uma gestão calcada em políticas públicas e inclusão social”, assinalou Hermano Nepomuceno.

Assista na íntegra:

Acompanhe ‘A Voz das Urnas’

As entrevistas com os candidatos a vice-prefeito em Campina Grande fazem parte do projeto ‘A Voz das Urnas’, desenvolvido pelo ParaibaOnline e Rádio Caturité para cobertura especial das eleições. Acompanhe ao longo desta semana as entrevistas com os demais postulantes na Rainha da Borborema.

