Governador aconselha aliados a não fazer o oba-oba do já ganhou

O governador da Paraíba, João Azevêdo (PSB), se disse animado com o resultado das últimas pesquisas eleitorais, as quais apontam o candidato à reeleição prefeito Cícero Lucena (PP), do qual é aliado, como vencedor já no primeiro turno das eleições em João Pessoa.

Contudo, em entrevista concedida à imprensa nesta sexta-feira (6), o governador adverte os seus candidatos quanto ao oba-oba do já ganhou e manda recado. “Animado a gente fica, agora eleição se ganha às 17h do dia 6 de outubro. Se todo mundo achar que já ganhou, perde a eleição”, disse.

Azevedo destacou ainda que passa o recado porque essa é uma realidade, se entrar em ‘oba-oba’, se entrar em ‘já ganhou’ perde a eleição. “Não existe isso não, gente. Eleição é voto trabalho, é todo dia sair de casa pra pedir voto, é fazer campanha até o último dia. Agora é claro que os números indicam uma tendência, mas nós estamos a 30 dias da eleição. Tem que se concretizar e se manter essa tendência”, enfatizou o governador.

