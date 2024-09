O candidato a vice-prefeito de Campina Grande, Pedro Ivo Leite (PDT), participou da rodada de entrevistas do projeto A Voz das Urnas, do ParaibaOnline, em que compartilhou sua motivação para entrar na política, experiências pessoais como atleta, detalhes sobre o plano de governo e sua visão para o futuro da cidade. Pedro Ivo compõe a chapa encabeçada por André Ribeiro (PDT).

Motivação para entrar na política

Pedro Ivo relembrou os desafios enfrentados quando era atleta e como isso o inspirou a buscar um caminho na política para mudar essa realidade.

“Desde a infância, eu tive o meu primeiro contato com a decepção por conta do poder público, quando precisei viajar para outros municípios em busca de competições e não encontrei o amparo necessário naquela época. Eu já dizia: um dia quero ser gestor para que nenhum atleta passe por isso que estou passando hoje, pontuou”.

Plano de governo

Durante a entrevista, Pedro destacou o diferencial da campanha, que foi baseada em escutas populares por meio de um evento chamado ´Fala aí Campina´, onde a população teve voz ativa na construção das propostas.

“O nosso plano de governo é o melhor de todos, sem aqui, obviamente, querer diminuir ninguém. Por que eu falo isso? Porque tudo que está ali foi discutido com a população. Nós realizamos um evento chamado ‘Fala aí Campina’ e sentamos com a população para que dissessem quais são os seus dramas, quais são as suas demandas. […] A parte que eu mais abraço mesmo é a educação, porque sou professor e sei que a educação transforma”, salientou.

Apoio ao esporte e ao atleta de rendimento

Como ex-atleta, Pedro Ivo tem planos para fortalecer o esporte em Campina Grande, incluindo a construção de uma Vila Olímpica e um núcleo de apoio ao atleta de rendimento.

“Além da construção da Vila Olímpica, vamos construir também o núcleo de apoio ao atleta de rendimento, para que aquele atleta que se destaca possa viajar, competir e ter o apoio da administração pública. Isso é por demais importante. Temos, por exemplo, o professor de judô Roberto Fialho, que já exportou atletas para competições internacionais. Por que não ajudar a esses professores que fabricam atletas de rendimento?” – indagou.

Campanha com poucos recursos

Pedro Ivo foi enfático ao afirmar que sua campanha é movida pela força de vontade, sem grandes recursos financeiros ou patrocinadores.

“Nossa campanha é sem estrutura financeira, estamos levando no peito e na raça. Nós não temos dinheiro, não temos patrocinadores, tudo que temos é a nossa voz, nosso grito e a vontade de falar com a população. A receptividade tem sido enorme e é muito gratificante”, assegurou.

Necessidade de mudanças na Câmara Municipal

Sobre a atual legislatura, o candidato disse que cabe à sociedade decidir sobre as mudanças, mas defendeu a necessidade de reformulações na Câmara de Vereadores para garantir um legislador mais qualificado.

“Eu vejo que há necessidade de se fazer algumas alterações. Não vou ser leviano e dizer que tudo que acontece ali é erro ou acerto. Mas é necessário modificar alguns pontos para termos um legislador mais qualificado”, opinou alegando que o Legislativo precisa de mudanças.

Calendário transversal para cultura, educação e esporte

Pedro Ivo também defendeu a criação de um calendário transversal de eventos em Campina Grande, abrangendo cultura, esporte e educação durante todo o ano, com o objetivo de fortalecer o turismo e as atividades na cidade.

“Nós resolvemos trazer um dinamismo para o nosso plano de governo, levando em conta que a cultura, a educação e o esporte podem ser analisados de forma transversal. E quando nós falamos de um calendário transversal, nós temos por base a ideia de criarmos quatro oficinas da Cultura em cada região com eventos contínuos, que vão ocorrer nessas casas da cultura durante o ano inteiro. Vamos buscar oferecer à sociedade o preenchimento do calendário, porque é inaceitável que após o São João não se tenha mais nada em Campina para atrair o turista. É inaceitável que em janeiro não se tenha mais nada ali (Parque do Povo). Onde é que está escrito que em janeiro Campina tem que ficar vazia? Então é com foco nisso tudo que nós resolvemos fazer um estudo para organizarmos algo de forma transversal”, finalizou.

