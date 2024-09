Partido Rede se esfacela e ex-vereador retorna à base do prefeito campinense

Com o partido Rede de Sustentabilidade dividido entre o apoio ´oficial´ ao candidato a prefeito Nelson Júnior (Psol) e extraoficial ao médico Jhony Bezerra, a chapa proporcional está gradualmente se esfacelando.

´Joia Germano´ (Rede), que desistiu da disputa este ano para apoiar a reeleição de seu irmão Saulo Germano (Podemos) à Câmara de Vereadores, deu uma guinada eleitoral e retornou à base política do prefeito Bruno.

No relato bíblico, o regresso do ´filho pródigo´ foi celebrado com um banquete.

Na política real, ´Joia´ vai assumir uma diretoria (operacional) da Urbema (Empresa de Urbanização da Borborema), vinculada à PMCG.

*notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a edição completa desta quinta-feira, acesse aqui:

https://paraibaonline.com.br/arimatea-souza/noticias/eleicao-de-vespera/

Não esqueça de nos seguir no Instagram: @paraiba_online